السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالوادى الجديد وإصابة 4 أشخاص بالاختناق

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود بمزرعة نخيل بمركز الداخلة، والذى أسفر عن احتراق عدد من النخيل واختناق 4 أشخاص بسبب تصاعد الأدخنة، ووصول النيران إلى أحد المنازل القريبة من المزرعة المحترقة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل ومنزل متاخم له، ما أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق.

وتسببت أدخنة الحريق فى اختناق 4 أشخاص وهم "محروس محمود حسين وآية إبراهيم أحمد وسعاد إمام أحمد وفرحانة عبد الله محمد"، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى لتقلى العلاج وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.