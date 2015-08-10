أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالوادى الجديد وإصابة 4 أشخاص بالاختناق

Google+ Print
السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالوادى الجديد وإصابة 4 أشخاص بالاختناق السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالوادى الجديد وإصابة 4 أشخاص بالاختناق
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود بمزرعة نخيل بمركز الداخلة، والذى أسفر عن احتراق عدد من النخيل واختناق 4 أشخاص بسبب تصاعد الأدخنة، ووصول النيران إلى أحد المنازل القريبة من المزرعة المحترقة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل ومنزل متاخم له، ما أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق.

وتسببت أدخنة الحريق فى اختناق 4 أشخاص وهم "محروس محمود حسين وآية إبراهيم أحمد وسعاد إمام أحمد وفرحانة عبد الله محمد"، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى لتقلى العلاج وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365