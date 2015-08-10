مصرع ربة منزل وإصابة نجلتها فى حريق شقة بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب داخل شقة أمام مدرسة الصنايع بمدينة الخانكة، ما أسفر عن وفاة ربة منزل وإصابة نجلتها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية، مما أسفر عن مصرع ربة منزل اشتعلت فيها النيران، وإصابة نجلتها وتم نقلها لمستشفى الخانكة العام.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .