أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع ربة منزل وإصابة نجلتها فى حريق شقة بالقليوبية

Google+ Print
مصرع ربة منزل وإصابة نجلتها فى حريق شقة بالقليوبية مصرع ربة منزل وإصابة نجلتها فى حريق شقة بالقليوبية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب داخل شقة أمام مدرسة الصنايع بمدينة الخانكة، ما أسفر عن وفاة ربة منزل وإصابة نجلتها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية، مما أسفر عن مصرع ربة منزل اشتعلت فيها النيران، وإصابة نجلتها وتم نقلها لمستشفى الخانكة العام.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365