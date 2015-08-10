ننفرد بنشر حركة تنقلات ضباط مديرية أمن القليوبية

ينشر "اليوم السابع" قائمة حركة تنقلات ضباط مديرية امن القليوبية، وأسماء ضباط وقيادات المديرية بعد تجديد الثقة من قبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

أكد مصدر بمديرية أمن القليوبية تجديد ثقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لكل من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، والعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والعقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس البحث الجنائى بالخانكة، العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية.

وشملت حركة التنقلات 61 ضابطا من بينهم ما هو باق فى مكانه وآخر تم نقلة خارج مديرية القليوبية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع " إنه تم الإبقاء على المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والنقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث مركز قليوب.



>