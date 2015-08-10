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محافظ الوادى الجديد يناقش محاور الخطة الاستثمارية بتكلفة 88 مليون جنيه

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محافظ الوادى الجديد يناقش محاور الخطة الاستثمارية بتكلفة 88 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يناقش محاور الخطة الاستثمارية بتكلفة 88 مليون جنيه
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى إنه قد ناقش مع الجهاز التنفيذى محاور الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتى تبلغ تكلفتها الاجمالية 88 مليونا و430 ألف جنيه للعام 2015/ 2016.

وتم استعراض أهم احتياجات مراكز المحافظة فى المجالات المختلفة، مؤكدا أنه قد تم تحديد الاحتياجات بدقة ورصد الميزانية، وفقا لاحتياجات كل مركز، مؤكدا أنه تم اعتماد مبلغ 14 مليونا و380 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة لتوفير السيارات والمعدات المطلوبة، وكذلك تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمبلغ مليون و272 ألف جنيه.

وأضاف عشماوى أن المحافظة بصدد تدعيم بعض المنشآت الحيوية ومنها ديوان عام المحافظة ببوابات إلكترونية للتفتيش، بالإضافة إلى شراء خمس عربات حماية مدنية وكاميرات مراقبة.

وشدد عشماوى على ضرورة إنجاز مشروعات الخطة فى التوقيتات المحددة خاصة مشروعات الطرق والمخصص لها 38 مليون جنيه فى خطة هذا العام والمبانى والإنشاءات، مطالبا رؤساء المراكز بالسرعة والالتزام بذلك.

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