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اليوم.. وزارء الزراعة والرى والتنمية المحلية يزورون محافظة الإسماعيلية

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اليوم.. وزارء الزراعة والرى والتنمية المحلية يزورون محافظة الإسماعيلية اليوم.. وزارء الزراعة والرى والتنمية المحلية يزورون محافظة الإسماعيلية
قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه سيستقبل صباح اليوم الاثنين، 3 وزراء وهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، والدكتور حسام مغاورى وزير الرى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ أن زيارة الوزراء للمحافظة تأتى لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والموارد المائية.

وأشار إلى أن الجولة تشمل زيارة وتفقد مشروع "قرية الأمل" الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا باعتباره نموذجًا لباقى مشروعات المليون فدان، والذى يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط الخاص به، تمهيدًا لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول والمشاركة.

وأوضح المحافظ أن الوزراء سيتفقدون مشروع "سحارة سرابيوم"، التى أقامتها وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.

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