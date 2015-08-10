قصر ثقافة المنيا يعقد لقاءات فكرية خلال شهر أغسطس

نظم فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى ثلاث ندوات فكرية، لثلاثة من كبار الأكاديميين والشعراء فى محافظة المنيا، وهو ما يعرف بصالون الأجيال، حيث يعرض كل واحد منهم لتجربته الإبداعية والحياتية والفكرية فى لقاء مفتوح مع الجماهير، بدءاً من أمس الأحد وحتى 23 أغسطس الجارى.

وقال شعيب خلف مدير عام فرع ثقافة المنيا، إن الندوة الأولى عقدت الشاعر واللغوى والأكاديمى وعميد كلية دار العلوم الأسبق الأستاذ الدكتور محيى الدين محسب بقاعة نادى الأدب بقصر ثقافة المنيا، يليها الأحد المقبل لقاء مع الشاعر والناقد الكبير ووكيل دار العلوم السابق الأستاذ الدكتور منير فوزى بقصر ثقافة المنيا، وتختتم اللقاءات يوم 23/ 8 بلقاء الدكتور محمد الريحانى عميد كلية دار العلوم بقصر ثقافة المنيا الجديدة.