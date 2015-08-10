لو بتعانى من تساقط الشعر.. تعرف على أهم طرق العلاج بالخلايا الجذعية

يعانى الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، وقد تصل هذه المشكلة إلى حد الشعور بالإحراج والقلق، وقد تفشل محاولات الكثيرين فى علاجها.

وحول هذا يشير الدكتور محمد أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، إلى أن الخلايا الجذعية هى أحدث صيحات علاج مشاكل تساقط الشعر، والتى تحفز فروة الرأس حيث تعمل على تجديد الخلايا المسئولة عن إنبات الشعر فتمنع تساقطه وتعمل على نمو الشعر الجديد.

ويتابع د. محمد، أن علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية يتم عن طريق سحب كمية دم من المريض لا تتعدى الـ8 مل تقريباً وتتم عملية سحب الدم فى أنابيب معقمة معدة خصيصاً لهذا الغرض، ثم يتم وضع هذه الأنابيب التى تحتوى على الدم فى جهاز خاص يقوم بفصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن كريات الدم الحمراء ويستغرق هذا الإجراء من 5-إلى 9 دقائق ثم يقوم الطبيب بحقن البلازما فى المكان المطلوب.

ويؤكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر، أن هذه الطريقة آمنة، لأنها تعتمد على فصل أحد مكونات دم المريض (الخلايا الجذعية) وإعادة حقنها لنفس المريض مرة أخرى، وبالتالى لا يوجد أى مخاوف من انتقال أى عدوى للمريض.