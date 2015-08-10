الحكومة التونسية تنفى تعيين على العريض مستشارا لها

نفت الحكومة التونسية أمس الأحد، ما نشرته بعض المواقع حول تعيين القيادى بحركة النهضة على العريض مستشارا برئاسة الحكومة.

وقال المتحدث الإعلامى باسم الحكومة ظافر ناجى إن تعيين العريض إشاعات ليس لها أساس من الصحة، مضيفا "رئاسة الحكومة لا تتعامل مع هذه المناصب والمهام على أسس حزبية".

كانت تلك الشائعات قد انطلقت عقب زيارة قام بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد منذ يومين لبحث مختلف القضايا السياسية.

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