الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإرهابية في المملكة

عبر مجلس الأمن الوطني الأميركي في واشنطن عن إدانة الولايات المتحدة الأميركية الشديدة للهجمات الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخراً في المملكة، حيث هاجم مفجر إرهابي مسجداً في أبها فأودى بحياة خمسة عشر شخصًا بينما كانوا يؤدون الصلاة، وقدم أعمق تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد بيان أصدره المتحدث باسم المجلس بواشنطن، نيد برايس، أن تلك الأعمال الإرهابية التي يذهب ضحيتها الأبرياء يبرز الهدف المشترك الذي يجب على الولايات المتحدة وشركائها الاستمرار في العمل من أجله في الجهد العالمي لمواجهة وهزيمة الإرهابيين الذين لا يحترمون الحياة البشرية والتعددية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة شركائها في المملكة لمحاربة هذه الآفة الإرهابية.