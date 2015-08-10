أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإرهابية في المملكة

Google+ Print

    عبر مجلس الأمن الوطني الأميركي في واشنطن عن إدانة الولايات المتحدة الأميركية الشديدة للهجمات الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخراً في المملكة، حيث هاجم مفجر إرهابي مسجداً في أبها فأودى بحياة خمسة عشر شخصًا بينما كانوا يؤدون الصلاة، وقدم أعمق تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد بيان أصدره المتحدث باسم المجلس بواشنطن، نيد برايس، أن تلك الأعمال الإرهابية التي يذهب ضحيتها الأبرياء يبرز الهدف المشترك الذي يجب على الولايات المتحدة وشركائها الاستمرار في العمل من أجله في الجهد العالمي لمواجهة وهزيمة الإرهابيين الذين لا يحترمون الحياة البشرية والتعددية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة شركائها في المملكة لمحاربة هذه الآفة الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية