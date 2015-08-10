ولي ولي العهد يوجه بمعاملة الشهداء الإماراتيين معاملة السعوديين

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمعاملة الشهداء العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي والعريف أول خالد محمد عبدالله الشحي والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي -رحمهم الله- من القوة الإماراتية المشاركة في عمليات التحالف، الذين استشهدوا أمس الأول، معاملة الشهداء السعوديين مادياً ومعنوياً.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في بيان لها أمس الأول استشهادهم أثناء أدائهم الواجب في الدفاع عن الشعب اليمني.