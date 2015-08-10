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للرجل..لو بتعانى من الضعف الجنسى بدون سبب عضوى احذر المنشطات واتعالج نفسيا

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للرجل..لو بتعانى من الضعف الجنسى بدون سبب عضوى احذر المنشطات واتعالج نفسيا للرجل..لو بتعانى من الضعف الجنسى بدون سبب عضوى احذر المنشطات واتعالج نفسيا
الضعف الجنسى لدى الرجال قد يعد من أهم الأعراض التى تشير لإصابتهم ببعض الأمراض العضوية، وتأتى على رأسها الأمراض المزمنة كمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

فيما يؤكد حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، أن العامل النفسى يلعب دورا رئيسيا فى الإصابة بالضعف الجنسى وضعف الانتصاب لدى الرجل، ويؤكد حامد أكثر من 90% من أسباب الضعف الجنسى لدى الرجال راجعة إلى العوامل النفسية.

وهو الأمر الذى يمكن الكشف عنه بسهولة بعد استبعاد الإصابة بالأمراض العضوية المؤثرة على القدرة الجنسية للرجل.

أما عن طرق علاج الضعف الجنسى الراجع لأسباب نفسية، فيؤكد حامد أن علاج تلك الحالات لا يتم بواسطة المنشطات الجنسية، ولكن الأفضل هو البحث عن السبب النفسى والتعامل معه، ويفضل الاستعانة بطبيب الأمراض النفسية إذا تتطلب الأمر.

فالعلاج الدوائى لا يتجاوز تناول بعض الأدوية التى تعمل على رفع وتحسين الحالة المزاجية، مع تناول بعض الفيتامينات والمقويات التى تحسن أداء الجسم بشكل عام.

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