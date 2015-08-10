الحمراني يتفقد سير العمل بمراكز الشرطة في عجمان

قام العقيد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، بجولة تفتيشية لمراكز الشرطة الشاملة، وشرطة مشيرف، وفرع شرطة المحاكم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتحسين وتطوير الأداء، وتطبيق البرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة.

رافق الحمراني في جولته، الرائد سلطان علي عبيد المهيري مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإنابة، والرائد أحمد راشد محمد السويدي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، وعدد من الضباط، فيما كان في استقباله المقدم علي جابر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة، والمقدم سعيد سلطان الشامسي رئيس مركز شرطة مشيرف.

وبدأ العقيد الحمراني جولته باستعراض الطابور العسكري، ثم تفقد مختلف الأقسام والمكاتب للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العاملين فيها، بعدها قدم الملازم أحمد محمد الجسمي شرحاً مفصلاً عن التقارير والإحصاءات المتعلقة بالقضايا والمتابعة الدقيقة في سبيل تطوير الأداء، وتجول بعد ذلك في أقسام مركز شرطة مشيرف، ووقف على آلية عمل مكتب السلاح، وأكد أهمية اتباع الدقة والسرعة، ما يساعد في ترسيخ مفاهيم الجودة و التميز.

كما توجه نائب قائد عام شرطة عجمان إلى فرع مركز شرطة المحاكم للاطلاع على آلية سير العمل، مؤكداً ضرورة سرعة استقبال الموقوفين من خلال مضاعفة الجهد والدقة والسرعة في كل القضايا المحالة إلى القضاء، وطالبهم بضرورة التعامل بدقة وشفافية مع القضايا الواردة، من خلال التأكد من استكمال كل الأوراق لتخليص معاملات المراجعين بالسرعة الممكنة.

استقبال

من ناحية ثانية، استقبل العقيد شعيب عبد الله أحمد علي كاجور مدير إدارة العمليات في القيادة العامة بشرطة عجمان، وفداً من إدارة أمن المنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة المقدم خميس علي خليفة الشامسي مدير إدارة أمن المنشآت في ديرة بالوكالة، يرافقه الرائد حسن عيسى سعيد رئيس قسم الدوريات والأسواق، والنقيب عبد السلام علي عبد الله رئيس قسم دوريات الأسواق في بر دبي، وذلك بحضور الرائد محمد مبارك الغفلي رئيس قسم المهام الخاصة، والنقيب علي عوض راشد محمد مدير فرع الخطط في إدارة العمليات من القيادة العامة لشرطة عجمان.

إنذار مبكر

وأطلع مدير إدارة العمليات الوفد الزائر على نظام الإنذار المرئي المبكر، من خلال آلية العمل المتبعة ومنهجية سرعة الاستجابة في التعامل مع كل الحالات التي تحدث، وتعريفهم بالنظام والقوانين المعمول بها في الإمارة، حسب المرسوم المحلي الصادر من صاحب السمو حاكم عجمان، كما قام الرائد محمد مبارك رئيس قسم المهام الخاصة، بشرح دور القسم وآلية العمل في حالة تلقي البلاغات التي تستدعي التدخل السريع للحالات الطارئة والتعامل معها.

كما تمت خلال الزيارة مناقشة تبادل الخبرات والأفكار، التي يمكن أن تساعد في تطوير وجودة الأداء من خلال تبادل الخبرات المعرفية. وفي الختام شكر العقيد شعيب كاجور الوفد على هذه الزيارة التي تأتي للاستفادة وتبادل الخبرات لتطور العمل الشرطي، في ما يحقق الغاية المنشودة لخدمة الأمن وسلامة المجتمع.