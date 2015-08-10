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سيف وعبد الله بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرتي الشحي والحبسي

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سيف وعبد الله بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرتي الشحي والحبسي سيف وعبد الله بن زايد يقدمان واجب العزاء لأسرتي الشحي والحبسي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس واجب العزاء لأسرة شهيدي الوطن العريف أول خالد محمد عبد الله الشحي والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي اللذين قدما روحيهما فداء للواجب الوطني، ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن.

وعبّر سموهما - خلال زيارة لمنزل أسرة الشهيد خالد الشحي في رأس الخيمة ومنزل أسرة الشهيد فاهم الحبسي في منطقة البريرات - عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرتي الشهيدين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

خالد وصقر بن سعود يعزيان

قدم الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي امس واجب العزاء لأسرة شهيدي الواجب الوطني العريف أول خالد محمد عبدالله الشحي والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي.

وأعرب الشيخ خالد والشيخ صقر، خلال زيارة خيمة العزاء في رأس الخيمة والبريرات، عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيدين، داعين الله القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

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