نهيان بن زايد: الشهداء ستخلد أسماؤهم في ذاكرتنا

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن الشهيد جمعة الحمادي وإخوانه الشهداء الذين سبقوه في نفس درب الفخر والعزة ستخلد أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.

وكان سموه قد قدم مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جمعة جوهر جمعة الحمادي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

مواساة

وأعرب سموهما - خلال زيارة لمنزل ذوي الشهيد بمنطقة أم خنور بالشارقة - عن خالص مواساتهما وتعازيهما لأسرة شهيد الواجب سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يبارك في أسرته وأبنائه وان يلهمهم الصبر والسلوان.

كما أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن تضحيات حماة الوطن وبسالتهم ستبقى حاضرة في وجدان وضمير شعب الإمارات الوفي على الدوام .. وحيا سموه قواتنا المسلحة وكافة منتسبيها على ما يبذلونه من جهود مخلصة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل نصرة الحق والشرعية في اليمن الشقيق.

من جانبها أعربت عائلة الشهيد الحمادي عن خالص شكرها وتقديرها لسموهما على هذه اللفتة الإنسانية التي تجسد ما يتمتع به سموهما من قلب كبير .. معربة عن اعتزازها بزيارتهما الكريمة التي تركت آثارا إيجابية في نفوسهم وخففت من وطأة أحزانهم .. مؤكدة أنها ستظل وفية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وستبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.