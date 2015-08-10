محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد المنهالي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في وفاة أحمد سعد المنهالي وأربعة من أفراد أسرته توفوا صباح يوم الجمعة الماضي، نتيجة حادث سير وقع على طريق آدم صلالة في سلطنة عمان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس إلى منزل الأسرة في منطقة الشامخة بأبوظبي. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لوالد الفقيد وإخوانه وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

قدم العزاء إلى جانب سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.