انخفاض حركة الوقود بالسويس بعد غلق محطتين لتزويد السيارات

شهدت حركة تزويد الوقود للسيارات بمحطات السويس الداخلية، حالة من الضعف وتكدس السيارات أمام عدد من المحطات التى اصبحت محدودة بالمحافظة بعد غلق محطتين بشارع الجيش الأول بالقرب من منطقة أبو العزاء والثانية بميدان الخضر.

فوجئ المواطنون خلال الأيام الماضية بغلق المحطة الأولى وتم إعلان بيع أرض المحطة ليقام عليها برج سكني، أما المحطة الثانية بميدان الخضر تم غلقها بشكل مفاجئ.

قال مصدر بمديرية التموين بالسويس لـ " اليوم السابع"، إنهم يتابعون موقف المحطات وتم رفع تقرير بها إلى مسئولى المحافظة ووزارة التموين لايجاد حل فى غلق هذه المحطات بشكل مفاجئ دون إخطار الوزارة.