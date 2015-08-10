رئيس جامعة جنوب الوادى: دراسة المثلث الذهبى هديتنا لأبناء مصر

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة ستقدم هدية لأبناء مصر كلها بخصوص المثلث الذهبى، والذى يعتبر أكبر مشروع ينفذ فى جنوب مصر يضم قنا والأقصر والبحر الأحمر، بالإضافة إلى التنمية الشاملة لهذا المثلث سواء كانت عمرانية أو زراعية أو تعدينية أو سياحية وصناعية، لأن المكان غنى بالبنية التحتية كالطرق والمطارات والموانئ سواء فى الأقصر أو مرسى علم أو القصير.

ويقع المثلث الذهبى بين مدن (سفاجا – القصير – قنا)، ويهدف المشروع إلى إقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعى وتجارى وتعدينى وسياحى يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى أن المكان ملىء بالمصادر الطبيعية كالحجر الجيرى والطفلة التى تقوم عليها صناعات الأسمنت وهو متوفر بكميات كبيرة، كما يحتوى على صخور البرشيا الحمراء والخضراء المتوفرة بكثرة بطريق قفط والقصير وهو ما حولها.

وتابع: "كما يوجد خام الفوسفات بكميات كبيرة فى مناطق قنا والبحر الأحمر أيضا فى سفاجا وهى التى تقام عليها الصناعات الكيمائية كحمض الفوسفوريك وغيرها بالإضافة إلى معادن الذهب وغيرها وهناك مناطق زراعية كثيرة كما تحتوى المنطقة على نطاقين للمياه الجوفية نطاق جوفى عميق وآخر سطحى وهناك مناطق بها مياه شبه مالحة يتم زراعة محاصيل زراعية مخصصة للأراضى المالحة" .

وأوضح أنه يتم تقسيم المنطقة إلى أجزاء كل جزء له استخدام معين سواء عمرانى أو زراعى أو صناعى أو تعدينى أو سياحى وهكذا على حسب طبيعة الأرض.

جاء ذلك أثناء ورشة العمل ضمت العديد من أساتذة جامعة جنوب الوادى لمناقشة هذا المشروع الضخم وتم الاتفاق، على أن يتم الاجتماع التالى مع المحافظين والمهتمين، مؤكدا أن هذه هو دور الجامعة فى خدمة أبناء مصر الأوفياء كما أن الخير سيعود على العالم كله.



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