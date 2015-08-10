رئيس تحرير "إسماعيلية 24": مبادرة اليوم السابع اعتراف بدور الصحافة الإقليمية

قال يسرى محمد، رئيس تحرير موقع "إسماعيلية24"، إن مبادرة "اليوم السابع" هى الأولى من نوعها، التى تستهدف دعم الصحافة الإقليمية التى باتت تلعب دورًا مهما فى ظل الأحداث المتلاحقة والسريعة.

وأضاف يسرى محمد: "تعتبر المبادرة بمثابة اعتراف حقيقى بأهمية ودور الصحافة الإقليمية ومن يعملون بها، خاصة أن بينهم من وصل إلى مواقع قيادية بمختلف المؤسسة الإعلامية داخليا وخارجيا".

وأشار إلى أن المبادرة بشكلها الحالى وبموتمرها الأول الذى سيعقد يوم الأيام المقبلة تمثل انطلاقة جديدة للصحافة الإقليمية.