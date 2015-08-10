أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس تحرير "إسماعيلية 24": مبادرة اليوم السابع اعتراف بدور الصحافة الإقليمية

Google+ Print
رئيس تحرير "إسماعيلية 24": مبادرة اليوم السابع اعتراف بدور الصحافة الإقليمية رئيس تحرير "إسماعيلية 24": مبادرة اليوم السابع اعتراف بدور الصحافة الإقليمية
قال يسرى محمد، رئيس تحرير موقع "إسماعيلية24"، إن مبادرة "اليوم السابع" هى الأولى من نوعها، التى تستهدف دعم الصحافة الإقليمية التى باتت تلعب دورًا مهما فى ظل الأحداث المتلاحقة والسريعة.

وأضاف يسرى محمد: "تعتبر المبادرة بمثابة اعتراف حقيقى بأهمية ودور الصحافة الإقليمية ومن يعملون بها، خاصة أن بينهم من وصل إلى مواقع قيادية بمختلف المؤسسة الإعلامية داخليا وخارجيا".

وأشار إلى أن المبادرة بشكلها الحالى وبموتمرها الأول الذى سيعقد يوم الأيام المقبلة تمثل انطلاقة جديدة للصحافة الإقليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365