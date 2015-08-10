محافظ الإسماعيلية يلتقى الفائزين بأرض "الأمل" للتأكيد على جدية الزراعة

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه سيلتقى الشباب الفائزين بقرعة أراضى قرية الأمل، شرق قناة السويس وعددهم 250 شابا، من خلال مؤتمر موسع بقصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس الموافق 20 من شهر أغسطس الجارى.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على الشروط والأحكام المنظمة لاستلامهم لقطع الأرض والمنزل والتأكيد على الجدية فى العمل بمجرد الاستلام، والحفاظ على الأرض والمساهمة فى التنمية من خلال زراعتها.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن قرية الأمل تضم 530 منزلا ريفيا و514 صوبة زراعية و68 بيتا زراعيا، ومزودة بشبكة للرى الحديث، وهى باكورة مشروع استصلاح المليون فدان التى أعلن عنها الرئيس السيسى.