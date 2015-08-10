ننشر حركة التنقلات للضباط بمديرية أمن كفر الشيخ

أسفرت الحركة التنقلات التى أعلنتها وزارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ عن نقل كل من محمد عبد الفتاح عبد المعطى "رئيس مباحث بيلا" وكريم الحسينى المحلاوى "رئيس مباحث مركز دسوق" لمصلحة الأمن العام.

كما أسفرت الحركة أيضا عن نقل المقدم أحمد السكران مباحث قسم أول لمباحث لإدارة العامة لمرور القاهرة، والمقدم توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، والعقيد رضا النويشى من إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ لمديرية أمن جنوب سيناء، ونقل الرائد خالد عاصم لمديرية أمن بورسعيد، والمقدم إيهاب ملاك بشارة لمديرية أمن أسيوط، والنقيب أحمد مرسى لمديرية أمن بنى سويف، والنقيب محمد أحمد عصام سيد فراج لمديرية أمن المنيا، والنقيب ناصر إبراهيم محمد الصياد لمديرية أمن الوادى الجديد، والنقيب إبراهيم عياد إبراهيم طه لمديرية أمن سيناء، والنقيب عمرو محمد على منصور لمديرية أمن سوهاج، ومحمد هشام سليمة لمديرية شمال سيناء، وأحمد محمد جمال الدين شهاب من قسم أول لمباحث شمال سيناء، ورأفت حسن قنديل على البحيرى لمديرية شمال سيناء، ومحمد أيمن الأتربى أبو العز العتربى لمديرية شمال سيناء، ومصطفى محمود أنور جمال لمديرية أمن مطروح.

كما تم نقل ياسر طارق محمد مصطفى لمديرية أمن الفيوم، وملازم أول أحمد مصطفى جادو لمديرية أمن الغربية، وخالد إبراهيم خليفة لمديرية أمن الغربية، ويوسف سرور الديب لمصلحة أمن الموانئ، وحامد محمود الشحات لمديرية أمن البحيرة، والعميد جمال أحمد إبراهيم لمديرية أمن الوادى الجديد.

النقل من مديريات أمن أخرى إلى مديرية أمن كفر الشيخ

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>ونقل الضباط التالى أسماؤهم من مديرية أمن كفر الشيخ لمديريات الأمن المختلفة وهم الملازم رامى عبدالقادر محمد صبحى وتامر إبراهيم عبد الحميد والرائد أحمد محمد محمود أبو السعود، والرائد بيتر رأفت جرس، والرائد هشام محمد توفيق سلام، والملازم أول أحمد عبد العليم محمد بسيونى، والنقيب أحمد أبو مسلم عبد السلام المتولى ومحمد عبد العليم محمد بسيونى والنقيب عمرو هشام صلاح عبد الفتاح الشراكى، والعقيد أشرف السعيد محمد النويشى، والملازم وليد عبد الله مصطفى علوان، ومدحت جمال عبدالعزيز محمود، والنقيب محمد جلال محمد على، والملازم أول سامى رزق مصطفى، والنقيب أحمد مصطفى خلف " مباحث "، والملازم أول إبراهيم عبد النبى عبد العزيز الغرباوى والنقيب كمال أحمد عبدالوهاب بدير، والنقيب محمود سامى أبو اليزيد سمره " مباحث "، والنقيب فؤاد سعداوى محمد زايد، والملازم أول وليد محمد حافظ الشهاوى، والعقيد أسامة إبراهيم الشربينى، والعقيد أسامة إبراهيم الشربينى والنقيب أحمد السيد أحمد السعيد، والملازم أول ياسر أبو العنين الشربينى، والنقيب إسلام محمد ضياء الدين، والنقيب شمس الدين سمير عسكر، والملازم أول طارق عبد المقصود إسماعيل، والملازم أول درويش السيد الطامس، والملازم أول وليد سعد عبد الرسول.

وترقى عدد من الضباط لوظيفة مأمور مركز، وهم العميد هانى إسماعيل العزب، وكمال مختار موسى سامون، وعصام إبراهيم عبدالسلام المتولى، وعماد عبد السلام محمد موسى، وسعد فتحى حسن محمد، وطارق محمد عمر على الحبشى.

النقل لمصلحة السجون

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>كما تم نقل عدد من الضباط لمصلحة السجون وهم النقباء بيومى إبراهيم محمد على الجوهرى، وعمرو أحمد حسين الماوى، ومعتز نبيل يوسف أبو العطا، وسيد سمير سيد عبد الرحيم، ومحمود محمد طاهر عبد الجواد، وأحمد مدحت محمد على أحمد.