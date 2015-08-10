إمارة عسير تحذر المتاجرين بالشرائح المجهولة وتصفهم بمخلي الأمن

وصفت إمارة منطقة عسير من يقوم ببيع شرائح الاتصالات المجهولة، بالمخل بالأمن، معتبرة المتاجرة في مثل هذا النوع من وسائط الاتصال نوع من أنواع تسهيل الأعمال المشبوهة التي تستهدف الوطن ومقدراته.

وتطرقت الإمارة في بيان على لسان سعد آل ثابت المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية إلى دور اللجنة المختصة بمثل هذه الأعمال والتي تترأسها إمارة المنطقة، وعضوية الشرطة، والمباحث، والأمانة، ووزارة التجارة، وهيئة الاتصالات، ومكتب العمل، حيث تتم ملاحقة الشرائح المجهولة والمتاجرين بها، وضبطها وتطبيق التعليمات بحق المخالف سواء كان سعوديا أو مقيما.

وذكر البيان أنه يتم تسفير المخالف من المقيمين، وإحالة السعودي لهيئة التحقيق حسب تعليمات وزارة الداخلية رقم 47840 في 18/ 5/ 1431 ه، فيما يتم التعامل مع الشرائح المجهولة بمصادرتها، ومعاقبة الشركة المشغلة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعت الإمارة في ختام بيانها إلى ضرورة استشعار أهمية أمن هذه البلاد، وعدم السعي بقصد أو بدون قصد إلى ما يتسبب في زعزعة الأمن، وتسهيل طرق الإجرام لخفافيش الظلام.