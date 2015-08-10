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نائب وزير الصحة يطمئن على رجال الأمن المصابين في مستشفى عسير

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نائب وزير الصحة يطمئن على رجال الأمن المصابين في مستشفى عسير نائب وزير الصحة يطمئن على رجال الأمن المصابين في مستشفى عسير

    اطمأن معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، أمس، على المصابين من رجال الأمن في حادث تفجير مسجد الطوارئ بمنطقة عسير، والمنومين بمستشفى عسير المركزي. ونقل الضويلع لهم تحيات وزير الصحة خالد الفالح، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

واستمع نائب وزير الصحة إلى شرح وافِ عن وضعهم الصحي من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي، ومن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عبدالعزيز بن أحمد هيجان، موجهاً بتقديم العناية الطبية الفائقة للمصابين.

وقدّم المصابون من جانبهم شكرهم وتقديرهم على هذه الزيارة والخدمات الصحية المقدمة لهم.

وعلى صعيد آخر، وقف نائب وزير الصحة على جاهزية المرافق الصحية بالمنطقة وتكاملها وعلى تنفيذ خطط الطوارئ في حالة الأزمات والكوارث لا سمح الله، وفي نهاية جولته التقى معاليه بعدد من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم.

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