أحمد الشيخ يتعرض لحادث سير

أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك أن محمود كهربا جناح الفريق واحدا من أقوى صفقات النادي الأبيض في الموسم الحالي. وذلك رغم الخسارة 1-0 أمام ليوبار في أول ظهور لنجم إنبي السابق بالقميص الأبيض.

وظهر كهربا أساسيا مع الفريق أمام ليوبار لكنه أهدر ثلاثة فرص للتسجيل.

شاهد ملخص لمسات كهربا

وقال حامد لـFilGoal.com يوم الأحد: "كهربا من أقوى صفقات الزمالك هذا الموسم وإضافة قوية جدا للفريق وهذا ظهر في الملعب".

وأضاف "مباراة ليوبار ليست مقياسا والفرص التي ضاعت كانت بسبب سوء أرضية الملعب وعدم توفيق طبيعي أن يحدث لأي لاعب".

وأكد لاعب وسط الزمالك على جاهزيته لمباراة حرس الحدود يوم 14 أغسطس الجاري في كأس مصر رغم تعرضه لكدمة في الكاحل قبل نهاية المباراة.

وأتم "الإصابة بسيطة الحمد لله ولا يوجد شيء.. مجرد كدمة بسيطة خلال اللقاء وتعافيت منها تماما وجاهز للمشاركة في مباراة الكأس".