أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق حامد: كهربا من أقوى صفقات الزمالك.. ومباراة ليوبار ليست مقياسا

Google+ Print
طارق حامد: كهربا من أقوى صفقات الزمالك.. ومباراة ليوبار ليست مقياسا طارق حامد: كهربا من أقوى صفقات الزمالك.. ومباراة ليوبار ليست مقياسا

أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك أن محمود كهربا جناح الفريق واحدا من أقوى صفقات النادي الأبيض في الموسم الحالي. وذلك رغم الخسارة 1-0 أمام ليوبار في أول ظهور لنجم إنبي السابق بالقميص الأبيض.

وظهر كهربا أساسيا مع الفريق أمام ليوبار لكنه أهدر ثلاثة فرص للتسجيل.

شاهد ملخص لمسات كهربا

وقال حامد لـFilGoal.com يوم الأحد: "كهربا من أقوى صفقات الزمالك هذا الموسم وإضافة قوية جدا للفريق وهذا ظهر في الملعب".

وأضاف "مباراة ليوبار ليست مقياسا والفرص التي ضاعت كانت بسبب سوء أرضية الملعب وعدم توفيق طبيعي أن يحدث لأي لاعب".

وأكد لاعب وسط الزمالك على جاهزيته لمباراة حرس الحدود يوم 14 أغسطس الجاري في كأس رغم تعرضه لكدمة في الكاحل قبل نهاية المباراة.

وأتم "الإصابة بسيطة الحمد لله ولا يوجد شيء.. مجرد كدمة بسيطة خلال اللقاء وتعافيت منها تماما وجاهز للمشاركة في مباراة الكأس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»