مصرع 24 شخصاً فى حادثى مرور وغرق شمال السودان

لقى 24 شخصا حتفهم وأصيب 12 اخرون فى حادثى تصادم بين حافلتين وغرق عبارة فى السودان اليوم الاحد.

وذكرت شبكة الشروق الاخبارية السودانية أن19 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون،اليومم الأحد، إثر تصادم حافلة كبيرة وأخرى صغيرة فى طريق شريان الشمال بالقرب من مدينة الملتقى بالولاية الشمالية، وتم نقل بعض المصابين للخرطوم للعلاج لأن حالتهم وصفت بالخطيرة.

وأضافت "الشروق" ان الحادث وقع إثر تصادم قوى بين مركبتين الأولى متجهة من مروى نحو الخرطوم، والثانية من الخرطوم للولاية الشمالية، حيث توفى فى الحال تسعة من الركاب بينما ارتفع العدد لـ19 أثناء عملية إسعاف المصابين للمستشفى.

وفى حادث اخر، لقيت أربع نساء وطفل حتفهم اليوم الأحد، نتيجة غرق إحدى العبَّارات (لنش نهري) بولاية نهر النيل شمال السودان.

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