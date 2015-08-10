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المؤتمر الوطنى الليبى يستعد للمشاركة فى الحوار وفق ضمانات بعثة الجزائر

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المؤتمر الوطنى الليبى يستعد للمشاركة فى الحوار وفق ضمانات بعثة الجزائر المؤتمر الوطنى الليبى يستعد للمشاركة فى الحوار وفق ضمانات بعثة الجزائر
فوض المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" رئيسه نورى أبو سهمين بتوجيه خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة يعلن فيه استعداد المؤتمر الالتحاق بالحوار، وفق الضمانات التى قدمتها البعثة فى الجزائر، ومن أهمها أن الاتفاق لا يوقع إلا بعد التصويت عليه من قبل المؤتمر الوطنى.

وقال الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام، عمر حميدان إن المؤتمر غير ملزم سياسيا أو قانونيا، على التوقيع الذى حدث فى الصخيرات من طرف واحد.

وأوضح حميدان فى مؤتمر صحفى مساء أمس، أن المؤتمر سيذهب للحوار فى جولته القادمة، لمناقشة تضمين التعديلات التى قدمها المؤتمر فى الجولات السابقة، وأنه ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة الليلة أو غد.

يذكر أن الأطراف الليبية وقعت بالأحرف الأولى على مسودة يوم الثانى عشر من يوليو الماضى.
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