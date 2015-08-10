أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليمن: المقاومة الشعبية تسيطر على مدينة شقرة بـ"أبين"

Google+ Print
اليمن: المقاومة الشعبية تسيطر على مدينة شقرة بـ"أبين" اليمن: المقاومة الشعبية تسيطر على مدينة شقرة بـ"أبين"
أكد مصدر من المقاومة الشعبية مساء الأحد، سيطرة المقاومة الشعبية على مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن بشكل كامل.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن مدينة شقرة الساحلية حررت من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بشكل كامل على يد المقاومة عقب مواجهات دارت بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن المقاومة قامت بعملية تمشيط للمدينة للتأكد مما إذا كانت هناك ألغام مزروعة من قبل الحوثيين وقوات صالح فيها قبل فرارهم منها.

وأوضح أن عشرات المسلحين التابعين للحوثيين وقوات صالح فروا من شقرة وبعض المناطق الأخرى خلال المواجهات مع المقاومة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365