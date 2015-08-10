اليمن: المقاومة الشعبية تسيطر على مدينة شقرة بـ"أبين"

أكد مصدر من المقاومة الشعبية مساء الأحد، سيطرة المقاومة الشعبية على مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن بشكل كامل.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن مدينة شقرة الساحلية حررت من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بشكل كامل على يد المقاومة عقب مواجهات دارت بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن المقاومة قامت بعملية تمشيط للمدينة للتأكد مما إذا كانت هناك ألغام مزروعة من قبل الحوثيين وقوات صالح فيها قبل فرارهم منها.

وأوضح أن عشرات المسلحين التابعين للحوثيين وقوات صالح فروا من شقرة وبعض المناطق الأخرى خلال المواجهات مع المقاومة.

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