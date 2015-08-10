أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روما: قضية فيورنتينا وصلاح؟ مفاوضاتنا فقط كانت مع تشيلسي

Google+ Print
روما: قضية فيورنتينا وصلاح؟ مفاوضاتنا فقط كانت مع تشيلسي روما: قضية فيورنتينا وصلاح؟ مفاوضاتنا فقط كانت مع تشيلسي

أكد والتر ساباتيني المدير الرياضي لفريق روما أن قضية محمد صلاح جناح تشيلسي المعار لفريقه لم تناقش مع فيورنتينا من قبل ناديه.

واستعار روما محمد صلاح من تشيلسي لمدة موسم بمقابل قيل إنه وصل لخمسة ملايين يورو مع أحقية الذئاب لشرائه في أي وقت من الموسم بدفع 15 مليون يورو أخرى للزرق.

وقال ساباتيني في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الإيطالية يوم الأحد: "لم نناقش انضمام صلاح إلى روما مع فيورنتينا".

وأضاف "محاور مفاوضاتنا كانت مع تشيلسي فقط بشأن صلاح مع احترامنا الكامل لفيورنتينا".

وكان مسؤولو فريق مدينة فلورنسا قد أكدوا على أحقيتهم في مد إعارة صلاح لفيورنتينا من تشيلسي بعد دفع مليون يورو أخرى وهددوا بشكوى اللاعب في الفيفا.. لكن في الأخير انتقل إلى روما.

وسجل صلاح الهدف الأول له بقميص روما أمام فالنسيا وديا مساء السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع