روما: قضية فيورنتينا وصلاح؟ مفاوضاتنا فقط كانت مع تشيلسي

أكد والتر ساباتيني المدير الرياضي لفريق روما أن قضية محمد صلاح جناح تشيلسي المعار لفريقه لم تناقش مع فيورنتينا من قبل ناديه.

واستعار روما محمد صلاح من تشيلسي لمدة موسم بمقابل قيل إنه وصل لخمسة ملايين يورو مع أحقية الذئاب لشرائه في أي وقت من الموسم بدفع 15 مليون يورو أخرى للزرق.

وقال ساباتيني في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الإيطالية يوم الأحد: "لم نناقش انضمام صلاح إلى روما مع فيورنتينا".

وأضاف "محاور مفاوضاتنا كانت مع تشيلسي فقط بشأن صلاح مع احترامنا الكامل لفيورنتينا".

وكان مسؤولو فريق مدينة فلورنسا قد أكدوا على أحقيتهم في مد إعارة صلاح لفيورنتينا من تشيلسي بعد دفع مليون يورو أخرى وهددوا بشكوى اللاعب في الفيفا.. لكن في الأخير انتقل إلى روما.

وسجل صلاح الهدف الأول له بقميص روما أمام فالنسيا وديا مساء السبت.