النيابة تباشر تحقيقاتها فى واقعة وفاة محتجز داخل قسـم شرطة بالإسكندرية

تباشر نيابة ثان الرمل التحقيق فى وفاة محتجز على ذمة قضية تظاهر داخل ديوان قسم شرطة ثان الرمل، وكان رئيس النيابة تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الرمل يفيد بوفاة محمد م ح داخل حجز القسم، والذى كان محبوسا احتياطيا 15 يوما على ذمة المحضر رقم 6750 لسنة 2015 إدارى رمل ثان، على خلفية القبض عليه أثناء مشاركته فى مظاهرات لجماعة الإخوان بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، والاستماع لشهود الواقعة من المحتجزين بذات غرفة الحجز.

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