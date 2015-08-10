بالفيديو والصور.. أسرة عصام دربالة تتسلم جثمانه وتصلى عليه بمشرحة زينهم

كتب أحمد متولى - أحمد بكرى - تصوير كريم عبد الكريم
تعليقات (4)
2
ازاى
بواسطة: anaبتاريخ: الإثنين، 10 أغسطس 2015 12:19 ص
مستعرب ان واحد ارهابى بناء على كلامكم ويبقى اخوة رئيس محكمه
3
البحيره
بواسطة: محمودبتاريخ: الإثنين، 10 أغسطس 2015 12:47 ص
الله بخدكم كلكم يا خوارج العصر للدين رب يحميه لستم بسلف صالح
4
دعاء
بواسطة: خلف الله حسنبتاريخ: الإثنين، 10 أغسطس 2015 12:48 ص
اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياص الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
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1
لابد من اباده هذه الكائنات الشريره الارهابيه
بواسطة: مشمش \ هتلربتاريخ: الأحد، 09 أغسطس 2015 11:36 م