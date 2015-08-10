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بالفيديو والصور.. أسرة عصام دربالة تتسلم جثمانه وتصلى عليه بمشرحة زينهم

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بالفيديو والصور.. أسرة عصام دربالة تتسلم جثمانه وتصلى عليه بمشرحة زينهم بالفيديو والصور.. أسرة عصام دربالة تتسلم جثمانه وتصلى عليه بمشرحة زينهم

كتب أحمد متولى - أحمد بكرى - تصوير كريم عبد الكريم

تعليقات (4)

1

لابد من اباده هذه الكائنات الشريره الارهابيه

بواسطة: مشمش \ هتلر

بتاريخ: الأحد، 09 أغسطس 2015 11:36 م

2

ازاى

بواسطة: ana

بتاريخ: الإثنين، 10 أغسطس 2015 12:19 ص

مستعرب ان واحد ارهابى بناء على كلامكم ويبقى اخوة رئيس محكمه

3

البحيره

بواسطة: محمود

بتاريخ: الإثنين، 10 أغسطس 2015 12:47 ص

الله بخدكم كلكم يا خوارج العصر للدين رب يحميه لستم بسلف صالح

4

دعاء

بواسطة: خلف الله حسن

بتاريخ: الإثنين، 10 أغسطس 2015 12:48 ص

اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياص الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار

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