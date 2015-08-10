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"الطب الشرعى": الفحص الظاهرى لـ"دربالة" يفيد بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة

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"الطب الشرعى": الفحص الظاهرى لـ"دربالة" يفيد بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة "الطب الشرعى": الفحص الظاهرى لـ"دربالة" يفيد بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة
قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، إن الفحص الظاهرى لجثمان عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية لم يظهر أى إصابات تدل على عنف جنائى أو مقاومة، بالإضافة إلى عدم وجود أى آثار تعذيب، وذكر قائلاً:" الجثمان خالى من كل هذه الآثار .. هو كان يعانى من بعض الأمراض المزمنة ويتلقى العلاج داخل مستشفى السجن ويوجد ملف طبى بذلك".

وأضاف "عبد الحميد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرمساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن أهل المتوفى لم يتهموا أحد فى الوفاة ولا يشتبهوا جنائيتها، بالإضافة على عدم رغبتهم فى إجراء التشريح وهو ما دفعهم لكتابة إقرار بذلك فى مصلحة الطب الشرعى بعد إطلاعهم على الجثمان ولم يجدوا فيه شئ.

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