إبراهيم عيسى: نتيجة الـ 100% "بلاهة".. ونظام التعليم ينتج "عقول مزبلة"

انتقد الإعلامى إبراهيم عيسى، النظام التعليمى العام والفنى فى مصر ، واصفا الأخير بـ"الجثة العفنة"، متسائلا "مين دا اللى يوصل لـ100%، دا حفظ وسمع..عالم مين ده!".

وقال عيسى، عبر برنامجه "30 – 25" المذاع عبر فضائية "on tv"،:"نتيجة الـ 100% بلاهة ممن وضع نظام الامتحانات وممن صحح وممن أعلن النتيجة وممن فرح أيضا، لأن هذا نظام تعليمى فاشل، ينتج عقول قطيعية مزبلة تعتمد على السمع والطاعة وتفتقر لطرق التفكير والفرز بين الصواب والخطأ".

وأوضح عيسى أن التعليم هو طريق المشروعات العملاقة وبحاجة لمفكرين، موضحا أن 95% من طلبة التعليم الأساسى لا يقرأون ولا يكتبون وهذا عار على مصر، كما أن العقل المصرى صار يصدق الخرافة والشائعات ويروجها وأصبح كـ"الخرفان أو الببغانات".

وأضاف:" عقل الدولة ممسوح ودولة عبد الناصر هى الدولة الوحيدة التى فكرت فى العقل وعلمت أنه كل شىء، وأقامت قصور الثقافة ومراكز الشباب"، مستطردا:"إدينا الثقافة لموظف طيع ومحنى لإبراهيم محلب وللحكومة متوسطة الذكاء والثقافة".