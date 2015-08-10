موجز الصحافة المحلية.. الرئيس يعلن مشروعات جديدة ضمن برنامج "الألف خطوة"

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " الرئيس يعلن مشروعات جديدة ضمن برنامج "الألف خطوة"، حيث كشــفت مصــادر مطلعــة، أن الرئيــس عبدالفتاح السيسي سيعلن قريبا عن عدد من المشروعات الكبــرى، فى إطــار خطــة "الألف خطــوة"، عقب تصريحاته فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بــأن "افتتاح قناتنــا الجديدة انطلاقا لمشروعات وطنيــة عديــدة"، ومــن بين هــذه المشــروعات مشــروع العاصمة الإدارية الجديــدة وتنمية محور قناةالســويس،ومــن جهة أخرى صــدق الرئيس، أمــس الأحد، على بدء المرحلــة الثانية من الخطة القوميــة للطــرق، والتى تهــدف إلى إنشــاء طرق ومحاور جديدة.

وذكرت صحيفة "الأهرام"، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزيرالعدل المستشار أحمد الزند قاما امس بزيارة إلى مبنى هيئة النيابة الادارية، حيث قدم التهنئة للمستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الادارية، بمناسبة توليه المسئولية، وقال رئيس مجلس الوزراء لمستشارى هيئة النيابة الادارية الحضور نحن نعول عليكم الكثير فى ضبط المنظومة الادارية، وأشار إلى أنه فى الكثير من الاحيان يؤدى الفساد الادارى إلى فساد مالي، معتبرا البيروقراطية وتعطيل مصالح المواطنين قمة الفساد الذى تعمل الحكومة على مواجهته حاليا.

وقالت صحيفة "الأخبار"، إن قوات الجيش في سيناء وجهت عدة ضربات متتالية استهدفت معاقل انصار بيت المقدس في مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش علي مدي يومين متتاليين اسفرت عن تصفية 18 من انصار بيت المقدس واصابة 20 اخرين علي الاقل اثر عمليات قصف جوي من مروحيات الاباتشي لمعاقل التنظيم، وقالت مصادر امنية ان معلومات وردت لاجهزة الامن بوجود عدة خلايا تابعة لانصار بيت المقدس تسعي الي شن هجمات علي الارتكازات الأمنية وتم قصف معاقل انصار بيت المقدس في قري التومة واللفيتات جنوب الشيخ زويد والمهدية حنوب رفح، وتم قتل 18 علي الاقل بين صفوف التنظيم كما اصيب نحو 20 آخرين من اعضاء التنظيم.

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم"، الى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اعتمد أمس، الجزء الثانى من الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بكافة مديريات الأمن والإدارت العامة والمصالح، وركزت الحركة على تدعيم قطاعات الأمن الوطنى والمعلومات والتوثيق والمفرقعات والحماية المدنية بكفاءات من الشباب، ومن المقرر تنفيذها أغسطس الجارى.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قوله إن عقاقير فيروس "سي" ستدخل مرحلة أخرى بتسجيل وتوفير بدائل لـ"سوفالدي" من خلال توفير كلا من "هارفوني" و"فيكيرا" ذات الاقراص الأحادية، ومن المتوقع الانتهاء من تسجيلهما أكتوبر المقبل، وأكد عصمت لـ"الشروق" أن هذه العقاقير سيتم توفيرها في مراكز وزارة الصحة نهاية العام الجاري، وأن نسب الشفاء باستخدامها تصل إلى 100% خلال 12 أسبوعا فقط، مشيرا إلى أن المرحلة التي تستعد له اللجنة حاليا هي إدراج عقار "داكلانزا" المكمل لـ"سوفالدي"، والذي يرفع نسبة الشفاء إلى ما يقرب من 100%، وسيوفر في مراكز الوزارة خلال شهر ونصف بسعر مخفض وهو 1315 جنيه، وأضاف أن 130 ألف حالة دخلت العلاج بـ"سوفالدي"، من بينهم 60 ألف انتهوا من العلاج وسيتم تقييم حالتهم خلال 3 أشهر، وباقي الحالات مازالت تتلقى العلاج، وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى ضم عقاقير جديدة لعلاج أكبر عدد ممكن، وتوفير دائرة المستفيدين منها، خاصة مرضى الفشل الكلوي والكبدي، الذين لا تتيح لهم العقاقير الحالية العلاج، مع وقف صرف "الانترفيرون"، بسبب تزايد اضراره مقارنة بباقي العلاجات، لافتا إلى أن نسبة استخدامه حاليا حوالي 30%، ومن المقرر بنهاية العام وقفه تماما.

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