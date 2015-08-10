بالفيديو.. قاض بـ"الاستئناف": سنرد على تهاون الدولة تجاه إهانتنا بـ"التنحى"

حذر المستشار حسنى الأنصارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الدولة وجميع أجهزتها من التهاون تجاه وقائع التعدى على القضاة أو إهانتهم، ومنعهم من أداء عملهم، بمحاولة الصلح وتهوين الأمور، بما يخالف القانون ووصفه بأنه "دليل على الضعف".

وقال الأنصارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "أنا هعمل حملة وسط القضاء تصل لدرجة التنحى عن كل القضايا فى الدولة.. لأن احنا مش مكتوب علينا نموت بس أو ننضرب.. ومن بكرة هنتابع عن كثب رد الفعل من كل أجهزة الدولة إن لم يحمونا فخلاص هيبقا رأى جماعى وده سهل لأننا جاهزين".

وأضاف أن القضاء يعمل على تطبيق القانون على جميع الفئات ولا يحابى فئة على حساب أخرى ولا يجوز أن يقابل بالتعدى عليه.

وتابع الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة: "أحذر الدولة وكل أجهزتها من الإسهام فى إسقاط هيبة القضاء وبالتالى إسقاط هيبة الدولة عن طريق الظهور فى التليفزيون والصوت العالى، ما يدفع أعضاء الحكومة لإنهاء الموضوع بـ(قعدة عرب)".

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