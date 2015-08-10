أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. قاض بـ"الاستئناف": سنرد على تهاون الدولة تجاه إهانتنا بـ"التنحى"

Google+ Print
بالفيديو.. قاض بـ"الاستئناف": سنرد على تهاون الدولة تجاه إهانتنا بـ"التنحى" بالفيديو.. قاض بـ"الاستئناف": سنرد على تهاون الدولة تجاه إهانتنا بـ"التنحى"
حذر المستشار حسنى الأنصارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الدولة وجميع أجهزتها من التهاون تجاه وقائع التعدى على القضاة أو إهانتهم، ومنعهم من أداء عملهم، بمحاولة الصلح وتهوين الأمور، بما يخالف القانون ووصفه بأنه "دليل على الضعف".

وقال الأنصارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "أنا هعمل حملة وسط القضاء تصل لدرجة التنحى عن كل القضايا فى الدولة.. لأن احنا مش مكتوب علينا نموت بس أو ننضرب.. ومن بكرة هنتابع عن كثب رد الفعل من كل أجهزة الدولة إن لم يحمونا فخلاص هيبقا رأى جماعى وده سهل لأننا جاهزين".

وأضاف أن القضاء يعمل على تطبيق القانون على جميع الفئات ولا يحابى فئة على حساب أخرى ولا يجوز أن يقابل بالتعدى عليه.

وتابع الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة: "أحذر الدولة وكل أجهزتها من الإسهام فى إسقاط هيبة القضاء وبالتالى إسقاط هيبة الدولة عن طريق الظهور فى التليفزيون والصوت العالى، ما يدفع أعضاء لإنهاء الموضوع بـ(قعدة عرب)".


>- تأجيل محاكمة 22 محاميا بتهمة إهانة القضاء بالمنيا لجلسة بعد غد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية