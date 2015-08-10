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"الصحة" فى بيان: ارتفاع عدد الوفيات بـ"ضربة شمس" لـ21 حالة

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"الصحة" فى بيان: ارتفاع عدد الوفيات بـ"ضربة شمس" لـ21 حالة "الصحة" فى بيان: ارتفاع عدد الوفيات بـ"ضربة شمس" لـ21 حالة
أعلنت وزارة الصحة، فى بيان رسمى، ارتفاع عدد حالات الوفاة ممن أصيبوا بضربة شمس لـ21 حالة نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مؤكدة إصابة 40 شخصا بالإجهاد الحرارى فى محافظة القاهرة، وخرج 29 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الارتفاع المسجل فى درجات الحرارة، وعدم التعرض المباشر للشمس، خاصة فى أوقات الظهيرة وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة القصوى.


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