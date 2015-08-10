دعينا نُعرّفك إلى النجمة الفلسطينية الأكثر أناقة في العالم!

منذ عام أو أكثر، بدأ اسم "جيجي حديد" Gigi Hadid يلمع في أوساط الموضة، ثمّ في أوساط هوليوود، وبدأ الجميع بالتحدّث عن الفتاة الشقراء صاحبة الملامح الرائعة والقوام الممشوق والإطلالات الرائعة في الموضة. فمن هي "جيجي" Gigi وما سرّ أناقتها الطاغية؟

هي عارضة أزياء، والوجه الإعلاني لعدد من دور الأزياء ومستحضرات التجميل العالمية مثل:Guess، Topshop، Maybellin وغيرها. وهي من مواليد عام 1995،وتحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنها من أصل فلسطيني، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد حديد.

وما جذب الأنظار باتجاه "جيجي" Gigi هو ملامحها البريئة وجمالها الأخّاذ كما إطلالاتها الرائعة في الموضة، إذإنها تمتلك أسلوباً عصرياً وشبابياً يجمع بين الأناقة المُفرطة والتمرّد. فقد نراها في الصباح تختار ملابس كاجوال كسراويل الجينز الممزقة أو السراويل المطاطية المريحة، مع قمصان واسعة ومريحة، بينما نراها في فترة المساء ترتدي أجمل فساتين السهرة من كُبرى دور الأزياء العالمية مثل:Versace، Tom Ford، Michael Kors، Diane von Furstenberg وغيرها... وهي تنسّق مع هذه الإطلالات أجمل الاكسسوارت من حقائب يد فاخرةوأحذية أنيقة ومجوهرات.

بعد أن تعرّفتِ إلى "جيجي حديد" Gigi Hadid أخبرينا رأيك بها وبأناقتها، وإن كنت توافقين على أنها الفلسطينية الأكثر أناقة!

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