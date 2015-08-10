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ضبط ذخيرة ومواد مستخدمة فى تصنيع القنابل بشقة الإرهابى القتيل بالسويس

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ضبط ذخيرة ومواد مستخدمة فى تصنيع القنابل بشقة الإرهابى القتيل بالسويس ضبط ذخيرة ومواد مستخدمة فى تصنيع القنابل بشقة الإرهابى القتيل بالسويس
عثرت قوات الشرطة فى السويس، على كمية كبيرة من الذخيرة والمواد المستخدمة فى تصنيع القنابل فى شقة الإرهابى أحمد محروس الذى تم تصفيته اليوم على يد قوات الجيش والشرطة.

وأشار اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، إلى أن شقة المتهم كانت بمعمل كيماوى لتصنيع القنابل، حيث عثرت القوات على فرد خرطوش محلى الصنع، و37 طلقة خرطوش، و100 طلقة عيار 8.5 و9 ملى، خاصة بالطبنجه، ونظارة رؤية ليلية، وكميات من المواد المستخدمة فى صناعة الأجسام المتفجرة.

وأضاف أنه تم ضبط 4 زجاجات فوق اكسيد الهيدروجن، و5 زجاجات أكسيد نترات، و10 زجاجات جاز، و10 أخرى بنزين، ومجموعة أنابيب اختبار وتركيب مواد كميائية، و2 كيلو يوريا وكمية من لفائف الأسلاك الكهربائية الرفيعة والتى تستخدم فى صنع القنابل المزودة بمؤقت تفجير.


>- مصدر عسكرى: العثور على فرد خرطوش وكميات من الذخائر بمنزل إرهابى السويس

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