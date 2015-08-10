توقعات الأبراج اليوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/8/10

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/8/10

>يستطيع رجل برج الحمل أن يصل إلى الهدف المنشود له بسهولة، وهو بذلك يحاول إقناعك بكل الطرق الممكنة، لأنه فى الأصل إنسان صادق ومن السهولة أن تقتنع بوجهة نظره، هذا الرجل يشعر بالسعادة تجاه من يقدمون له الحب الصادق ويتبادل معهم هذا الصدق، ولكن إذا ما أحب ولم يبادله من يحبه الإحساس فإنه يتألم كثيرًا، ولكن من دون أن يرى أحد ألمه ويغلق قلبه على حزنه لوقت طويل، ولا يرغب رجل برج الحمل أبدًا فى أن يشاهد المحيطين به ألمه.>رجل برج الثور اجتماعى بطبعه كريم وسخى لأقصى حد، ونجد بيته واحة للأصدقاء والأهل والأقارب، وهو شخص متواضع يرغب فى خدمة من يحبهم ويقدم لهم المساعدات المادية والعينية، ولذلك هو موضع ثقة بين الجميع حتى بين زملاء العمل لأنه له قدرة كبيرة على القيادة وحل المشكلات المتعلقة بين الزملاء.>إذا ما أثر كوكب عطارد على رجل برج الجوزاء فإنه يمكن أن يتحول إلى الإجرام أو الاحتيال بالرغم من أن هذا الرجل مثالى فى كل شىء، وعلى من يتعامل مع رجل هذا البرج لابد أن يحذر من هذا، ولكن علماء الفلك والأبراج يؤكدون أنها حالات شاذة ومعظم مواليد برج الجوزاء من الرجال أصحاب أخلاق عالية ويتمتعون بالشرف والنزاهة.> من ترتبط برجل من برج السرطان لابد أن تعلم أن رجلها مرتبط بأمه ارتباطًا وثيقًا ومبالغ فيه، فإذا رغبت فى العيش معه كشريك ثانى فأهلا بهذا لأن أمه ستكون هى الشريك الأول لهما، فهو يبحث دائمًا عن مواصفات أمه فى المرأة التى يرتبط بها ولكنه حنون وعطوف كالأطفال على كل المحيطين به.>مواليد برج الأسد رجال بمعنى الكلمة لهم أخلاق النبلاء وهم مخلصون جدًا لشركائهم مهما كانوا، وهم مخلصون جدًا وشديدو الغيرة، ولكن يعيب عليهم عدم التفرقة أحيانًا بين الثقة بالنفس والغرور الذى يعيقهم فى كثير من الأحيان عن النجاح.>مولود برج العذراء مهذب وهادئ ولا يتدخل فى شئون الآخرين، عيونه ترى العيوب قبل المميزات لكنه دائمًا جاهز لأن يصلح هذه العيوب مع أحبائه سواء من أفراد أسرته أو أصدقائه.>رغم رجاحة عقل واتزان أفكار أصحاب برج الميزان، ودلالة رمز الميزان على عدل أحكامهم، إلا أنهم قد يهاجمون شخصًا بقوة وبقسوة لبعض تصرفاته ولا يرون أنفسهم مخطئين إذا كانوا فى نفس الموقف.>لا تدخل فى معركة مع مولود برج العقرب، فهو قد يكون محبًا ومخلصًا لأصدقائه وأحبائه إلا أنه لا ينسى القسوة والظلم ولا يهدأ إلا بالانتقام.>برج القوس مثال للشرف والنزاهة وعزة النفس، ولا شىء يغضبه قد اتهامه بعدم الشرف أو الخداع. اندفاعه فى أوقات غضبه هو أكبر عيوبه، إلا أنه يعود ويعتذر عن أفعاله بطريقة لائقة.>ميل مولود برج الجدى للزعامة يجعله قادرًا على تحليل شخصيات من حوله والاستفادة منهم لتحقيق أهدافه، والسعى وراء مصلحته الشخصية يجعله غير مستعد لأداء أى عمل دون أن يعرف العائد منه.>يفرض مولود برج الدلو على نفسه عزلة اختيارية بسبب خوفه من جرح مشاعره الرقيقة، فأكثر ما يثير غضبه هو جرح مشاعره ومع ذلك لا يترسب فى قلبه أى شعور بالحقد أو الضغينة تجاه من أغضبه.>ذكاء وابتكار مواليد الحوت يؤهلهم للنجاح فى الأعمال الحرة ومجالات الفنون والآداب، ولكن يعيبهم افتقارهم للصبر وإسرافهم فى إنفاقهم للمال على متعتهم.