رودجرز: كنت على وشك تبديل كوتينيو قبل تسجيله هدف الفوز

أكد بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق أندرلخت على أن التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي لن يجعله يتوقف عن دعم الفريق.

وأعلن أندرلخت رسميا عن استعارة تريزيجيه لمدة موسم بنية البيع من الأهلي.

وقال هاسي في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام البلجيكية: "انضمام تريزيجيه للفريق لا يعني أن التعاقد مع مبارك بوصوفا (المغربي المحترف في لوكوموتيف موسكو) تأجل".

وأضاف "كل شيء متوقف حول مستقبل دينيس برايت".

دينيس برايت -21 عاما- هو نجم أندرلخت الماضي وتشير التقارير لاقتراب رحيله عن بلجيكا ويلعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر.. سجل تسعة أهداف وصنع 11 في الموسم الماضي.