الخيار والعسل.. خياراتك المثالية للتخلص من سمار البشرة فى الصيف

أسباب اكتساب سمرة مضاعفة خلال الطقس الحار وسبل التخلص منها سريعا

ماسكات طبيعية للتخلص من سمار البشرة فى الصيف

تتعرض للشمس الحارقة كثيرا لظروف عملك؟ أو تنزهت يوما تحت أشعة الشمس الحارقة مؤخرا أدت لاكتسابك لونا داكنا؟ إذا كانت إجابتك بنعم فلا تقلق، فالأطباء يطمئنونك ويقدمون لك حلولا عملية للتخلص من السمار الذى اكتسبته مؤخرا.>اكتساب لون داكن أو سمار مضاعف، أمر محتمل فى هذه الأجواء الحارة، وشديدة الرطوبة، والتى تعمل على تخزين خلايا الجلد لآشعة الشمس الحارقة والقاسية عند التعرض المستمر أو لفترات طويلة لها، وحسب الدكتورة هدى جمال أخصائية أمراض الجلدية، ففرص اكتساب سمرة سريعة وغير مسبوقة تزيد فى تلك الفترة من العام، وفى عامنا الحالى بشكل خاص نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة عن نظيراتها فى السنوات السابقة بشكل ملحوظ.>وحسبما تؤكد هدي، فالتخلص من هذا اللون الداكن، يجب أن يحدث بسرعة وقبل انتهاء الصيف، لتتخلص البشرة بطريقة آمنة أولا بأول من الدرجات الداكنة التى اكتسبتها، ولذا تقدم أخصائية الجلدية أقنعة "ماسكات" طبيعية سريعة التأثير والترطيب والتخلص من سمار البشرة فى الصيف:

- العسل على الوجه والكفين والذراعين كفيل لمدة ثلث الساعة يوميا، بإعادة النضارة للبشرة والتخلص رويدا وبشكل آمن من السمرة التى اكتسبتها، ويكرر 3 مرات أسبوعيا.

>- شرائح الخيار الرفيعة، ضعها على وجهك كلما أمكنك، تساعد على شد البشرة وتبريدها فى هذا الطقس، كما تخلصك رويدا من السمرة المكتسبة وإزالة الطبقة الميتة.

>