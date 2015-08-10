بالصور.. محافظ الشرقية لوالد شهيد العريش: "ابنك سبقك للجنة"

قدم الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية ، واجب العزاء فى شهيد الواجب المجند رضا أحمد مهنى مسلم ، الذى استشهد صباح اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بالمدرعة التى كان يستقلها الشهيد بدائرة قسم ثالث العريش ، وذلك بمسقط رأسه بعزبة فايد خطاب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية .

حرص عبد السلام على مواساة الأسرة فى مصابها الأليم وقال لوالد الشهيد "ابنك شهيد سبقك للجنة" وقام بتقبيل رأسه فرد علية الأب " الحمدلله .. احتسب نجلى شهيدا عند الله .. بس حاسس إن ضهرى اتكسر يا بيه".

وتكريما للشهيد تقرر اطلاق اسمه على مدرسة القرية تخليداً له وتقديراً لتضحيته الغالية من أجل الوطن .

كما وافق المحافظ على رصف الطريق المؤدى لعزبة فايد خطاب " عزبة الشهيد " وإدراجه فى خطة العام المالى القادم تلبية لرغبة الأهالى.



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