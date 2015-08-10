محافظ دمياط يطالب "الكهرباء" بحسن معاملة المواطنين وتفعيل الخط الساخن

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا مع أعضاء ومديرى القطاعات الخدمية المختلفة بشركة كهرباء دمياط، بحضور المهندس صلاح رضوان رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا والمهندس سامى بدير مدير الفرع ومديرى القطاعات والصيانة بالشركة، حيث شدد المحافظ على ضرورة بذل الجهد والعرق وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً على حسن معاملتهم، كما شدد المحافظ اللهجة خلال الاجتماع بتنحية المقصرين أو من يجد فى نفسه عدم القدرة على تحمل المسئولية، وقد ناقش المحافظ أهم الملفات التى تتعلق بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مشددا على التواصل مع المواطن والاستماع إلى شكواه والعمل على حلها .

كما ناقش دعم شبكة عزبة البرج بكابلات أرضية من رأس البر عبر نهر النيل، حيث شرح المهندس سامى بدير أن الكابلات سوف تمر خلال حفر بريمات بعيداً عن طريق الكورنيش على الجانبين، كما ناقش المحافظ خطة المغذيات بتركيب دائرة كابلات جديدة من محطة أولاد حمام وحتى الروضة ودائرة أخرى من جمصة حتى منطقة (مصرف واحد ).

المحافظ يناقش خطة الصيانة العاجلة

تخصيص 5 مواقع إضافية لشحن الكرت الذكى

>وناقش المحافظ خطة الصيانة العاجلة مع المهندس صلاح رضوان رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا، بحضور المهندس سامى بدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة بدمياط خطة الصيانة للعام المالى 2015 / 2016، حيث أكد رئيس الشركة المهندس صلاح رضوان على إقرار 18 مليون جنيه لخطة الصيانة للعام المالى الحالى بزيادة 5 ملايين عن العام السابق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، حيث تم مناقشة سياسة خفض الجهد بتركيب اللمبات الموفرة والتى قد بدأها الدكتور المحافظ بمدارس دمياط، حيث تم تركيب لمبات led الموفرة بدءا بمدارس الإدارة التعليمية بكفر سعد، كما ناقش المحافظ قضية معاناة المواطنين من الكروت الذكية وأماكن شحن الكروت الذكية، وأكد المحافظ بأن الكروت تعبر عن القيمة الحقيقية للاستهلاك طبقا للشريحة والمحافظ يقرر 5 مواقع للشحن الإضافى بشمال وجنوب والروضة والزرقا والشعراء .>وقرر المحافظ دعم المحافظة بـ5 مواقع إضافية لشحن الكروت الذكية للكهرباء، تيسيرا على المواطنين الذين يعانون من بعد المسافة أو عدم وجود ماكينات شحن بنطاق أماكنهم، كما قرر تسيير 10 ماكينات شحن نقالى لكروت الكهرباء لخدمة ذوى الاحتياجات وتقديرا لظروف كبار السن والمواطنين الراغبين فى شحن الكروت بمنازلهم دون عناء .

وقد طلب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والمصالح الحكومية التيسير على المواطنين بتخصيص أماكن بالوحدات الإدارية التابعة لشحن كروت الكهرباء، كما ناقش المحافظ مع رئيس الشركة توفير إيصال شحن الكارت للمواطن كمستند على قيامه بالسداد .

تكليف رؤساء المدن بمتابعة مشروعات الكهرباء

>وشدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه على متابعة الموقف التنفيذى لأعمال الشركات المنفذة لمشروعات الكهرباء بالمحافظة وأهمية تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى للعملية، مؤكدا على سحب الأعمال من الشركات حال استشعار أى تأخير أو تقصير حرصا على الصالح العام، مؤكدا بأننا ليس لدينا رفاهية التعلل بضعف الإمكانيات وعدم الجاهزية بعد قيام الشركة بتوفير كافة المهمات للمقاولين وللشركات العاملة، واختتم المحافظ اللقاء بتوجيه النصح ببذل الجهد وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وخاصة من الأعطال.