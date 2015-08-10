فيريرا: ملعب المباراة السبب الرئيسي لخسارة الزمالك من ليوبار

قال البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إن السبب الرئيسي لخسارة فريقه من ليوبار الكونغولي هو أرضية الملعب السيئة لاستاد “دينيس ساسو” الذي أقيم عليه اللقاء، مشيراً إلى أنها أثرت على أداء لاعبيه.

ووصف فيريرا الملعب بأنه لا يصلح للعب كرة القدم عليه، خاصة وأن أرضيته عبارة عن “برك مياه” وأرضية طينية.

وكان الزمالك قد خسر من ليوبار الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص فيريرا على تهنئة فريق ليوبار الكونغولي على مكسبه خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، موكداً أنه لعب اليوم بطريقة جيدة استحق عليها الفوز.

كما أشاد المدير الفني للزمالك بلاعبيه خلال المباراة، لافتاً إلى أنهم قدموا أداءًا جيدًا ولكن الظروف لم تكن في صالحهم.

واختتم فيريرا تصريحاته قائلاً “إن الهزيمة اليوم لن تؤثر على الزمالك في الصعود إلى الدور قبل النهائي للكونفدرالية؛ حيث مازال فريقه هو المتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فريق أورلاندو الجنوب إفريقي”، موكداً أنه سيعمل هو ولاعبيه على تأكيد الصعود في الجولة القادمة بالفوز على فريق الصفاقسي التونسي.