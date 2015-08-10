ضبط زخيرة وقنابل بشقة الإرهابي القتيل بالسويس

عثرت قوات الشرطة في السويس على كمية كبيرة من الزخيرة والمواد المستخدمة فى تصنيع القنابل فى شقة الإرهابي أحمد محروس الذي تم تصفيته اليوم على يد قوات الجيش والشرطة فى السويس.

وأشار اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس أن شقة المتهم كانت بمعمل كيماوي لتصنيع القنابل، حيث عثرت القوات على فرد خرطوش محلي الصنع، و37 طلقة خرطوش، و100 طلقة عيار 8.5 و9 ملي، خاصة بالطبنجه، ونظارة رؤية ليلية، وكميات من المواد المستخدمة فى صناعة الاجسام المتفجرية.

وأضاف عبدالباري، أنه تم ضبط 4 زجاجات فوق أكسيد الهيدروجن، و5 زجاجات أكسيد نترات، و10 زجاجات جاز، و10 أخري بنزين، ومجموعة أنابيب اختبار وتركيب مواد كميائية، و2 كيلو يوريا وكمية من لفافائف الاسلاك الكهربائية الرفيعة والتى تستخدم فى صنع القنابل المزوده بمؤقت تفجير.