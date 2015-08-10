بالفيديو.. أحمد موسى يطرد ضيفه عماد رفعت الداعية السلفى على الهواء

طرد الإعلامى أحمد موسى الشيخ عماد رفعت الداعية السلفى، من الاستوديو على الهواء ببرنامجه "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، لخلافه فى الحوار، حيث قال الداعية السلفى إنه يتحدث عن نفسه ولا ينتمى لأي تيارات أو الدعوة السلفية.

وأضاف: "علمنى أبى ألا أتحدث قبل الكبير"، وطلب من الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن الحديث، أن يتحدث إلا أن أحمد موسى رفض ذلك، وطلب منه الحديث عن شهادات قناة السويس.

وأوضح عماد رفعت أنه ليس مسئولا عن الفتوى، وخرج عن الموضوع إلا أنه اختلف معه موسى، وقال عماد رفعت لموسى: "أنت المعد بتاعك اتحايل عليا عشان أجى وكلمني كويس، فرد موسى الحوار انتهى، فقال: "ميشرفنيش إنى اطلع معاك"، فخرج من الاستوديو.