"نهيان" و"عبد الله" بن زايد يقدمان واجب العزاء فى شهداء الجيش الإماراتى

قدم الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جمعة جوهر جمعة الحمادى الذى استشهد أثناء تأديته واجبه الوطنى ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربى للوقوف إلى جانب الشعب اليمنى وحكومته الشرعية.

وأعربا - خلال زيارة لمنزل ذوى الشهيد بمنطقة أم خنور بالشارقة - عن خالص مواساتهما وتعازيهما لأسرة شهيد الواجب، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يبارك فى أسرته وأبنائه وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

وأكد الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أن الشهيد جمعة الحمادى وإخوانه الشهداء الذين سبقوه فى نفس درب الفخر والعزة ستخلد أسماؤهم فى ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة فى سبيل واجبهم الوطني.

عزاء لأسر الشهداء

>كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن تضحيات حماة الوطن وبسالتهم ستبقى حاضرة فى وجدان وضمير شعب الإمارات الوفى على الدوام.

وقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة شهيدى الوطن العريف أول خالد محمد عبد الله الشحى والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسى اللذين قدما روحيهما فداء للواجب الوطنى ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية فى اليمن.

وعبرا - خلال زيارة لمنزل أسرة الشهيد خالد الشحى فى رأس الخيمة ومنزل أسرة الشهيد فاهم الحبسى فى منطقة البريرات - عن أحر التعازى وصادق المواساة لأسرتى الشهيدين سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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