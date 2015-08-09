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أمن شمال سيناء: ضبط هارب من قضية تحريض على العنف

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أمن شمال سيناء: ضبط هارب من قضية تحريض على العنف أمن شمال سيناء: ضبط هارب من قضية تحريض على العنف
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها إلقاء القبض على هارب مطلوب على خلفية قضية تحريض على العنف ضد قوات الأمن.

وجاء فى البيان إنه إلحاقاً لإخطارسابق بتاريخ 7/8 في المحضر رقم 212 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة رابع العريش، بشأن ورود كتاب الإدارة العامه للمعلومات والتوثيق فرع غرب الدلتا يتضمن وجود حساب على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) باسم أبو الوليد السيناوى يقوم مستخدمه بنشر منشورات تشير إلى انتمائه للجماعات التكفيرية وكذا نشر العديد من العمليات الإرهابية التى نفذت بمحافظة شمال سيناء في الآونة الأخيرة حيث تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم أجهزة الكمبيوتر التى يستخدمونها في ذلك.

ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار "ن.س.م"، دائرة قسم شرطة رابع العريش فقد قامت مأمورية استهدفت المذكور وأسفرت عن ضبطه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

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