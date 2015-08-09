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إصابة 14 مجندا فى حادث سير بشمال سيناء

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إصابة 14 مجندا فى حادث سير بشمال سيناء إصابة 14 مجندا فى حادث سير بشمال سيناء
أعلن مصدر طبى بشمال سيناء اليوم، إصابة 14 مجندا فى حادث انقلاب مركبة أمنية كانت تقلهم اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن المصابين هم عاطف محمد السيد 21 سنة، وإسلام مصطفى كامل 21 سنة، ومصطفى محمد أحمد 21 سنة، وعبد الهادى جمعة محمد 21 سنة، ومحمود السيد محمد 21 سنة، وعبدالمجيد يحيى عبدالمجيد 21 سنة وتراوحت إصابتهم بين سجحات وكدمات.

وأصيب أحمد شكرى محمد 21 سنة بكسر فى القدم، ومصطفى رجب مصطفى 21 سنة، بكسر فى اليد، ومصطفى عبد الدايم 21 سنة بنزيف فى الأنف، واحمد عبد الناصر فاروق 21 سنة بجرح قطعى، ومحمد أحمد السيد 21 سنة بجرح قطعى فى الرأس، وإبراهيم جمال محمد 22 سنة أصيب بسجحات متفرقة بالجسد، وأحمد صابر صابر 21 سنة بسجحات متفرقة بالجسد، وياسر هشام احمد 22 سنة، وأصيب بسجحات متفرقة، ونقل المصابين لمستشفى العريش العسكرى.

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