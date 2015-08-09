مدير أمن بنى سويف: نقل 4 رؤساء مباحث من المحافظة فى تنقلات الداخلية

أكد اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، أنه تم نقل أكثر من 115 ضابطا إلى محافظاتهم فى حركة التنقلات التى اعتمدها وزير الداخلية اليوم الأحد، وذلك بناء على رغباتهم.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات مساء اليوم، أنه تم نقل أربعة رؤساء مباحث من محافظة بنى سويف وهم، مقدم عبد الله السنوسى من مركز شرطة الواسطى إلى الجوازات، والعقيد مصطفى منتصر من قسم بندر بنى سويف إلى مديرية أمن قنا، المقدم أحمد عبد اللطيف من مركز شرطة ببا إلى السياحة والآثار، والمقدم محمود الشريف من مركز شرطة بنى سويف إلى الإدارة العامة للمرور.

وجاء أبرز من تم نقلهم فى حركة الداخلية اليوم، العميد محمد الحميلى من مأمور المركز لقطاع التفتيش والرقابة، والعميد علاء القاضى من مدير إدارة تفتيش الشرطة بالمديرية إلى مأمور مركز بالمديرية، والعقيد محمد عبد التواب من رئيس قسم عمليات إدارة البحث إلى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، العقيد ماجد مرقص من رئيس قسم العمليات بإدارة شئون الخدمة إلى مصلحة الأحوال المدنية، والعقيد محمد الصاوى مفتش مباحث الواسطى إلى الإدارة العامه لشرطة الأحداث، العقيد الحسينى درديرى من رئيس قسم الإنقاذ النهرى إلى الإدارة العامة لإمداد الشرطة.