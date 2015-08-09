بالصور.. وزيرة الدولة للسكان تتفقد أعمال الدورة التدريبة علي المشغولات اليدوية بمحافظة سوهاج

تفقد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج صباح اليوم و الدكتورة هالة يوسف وزير السكان أعمال الدورة تدريبية على المشغولات اليدوية والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة في إطار التمكين الاقتصادي للأمهات، كما تفقدا مدرسة لتعليم البنات بمدرسة الذكر الحكيم بقرية نيده مركز أخميم.

وأعرب محافظ الإقليم عن شكره وتقديره لجهود الوزيرة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في محافظة سوهاج مؤكدا أن دور المجتمع المدني النشط في مجال التنمية هو الفارق الحقيقي بين محافظة وآخري ، لما لدى المجتمع المدني من المرونة والحيوية موجها كلمة للسيد رئيس الجمهورية بأن محافظة سوهاج تستيقظ وتنهض من جديد في عدة مجالات ، وأنه يعلن تحدي محافظة سوهاج وبدء العمل مع المجلس القومي للطفولة والامومة ودعم سياسات وزارة السكان في حماية الطفل والإهتمام بالمرأة .

وأكد علي اهمية دور الدورات التدريبيه لتعليم الفتيات والامهات حرفه يدويه تساعدهم في زيادة دخل الأسر ورفع المستوي المعيشي لهم وتساعد علي زيادة الدخل القومي والنهوض بالمرأة في قرى المحافظه كما أكد سيادته علي مساندة تلك المشروعات وتقديم كل ما يلزمهم .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على مساندة الأمهات المعيلات والسعي لوضع بذرة الأساس من خلال رفع قدراتهن وتنمية مهاراتهن وحثهن على استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بمستوى الأسرة ككل ، وأن ملف الأمهات المعيلات يحظى باهتمام وزارة الدولة والسكان كأولوية أولي فالاهتمام بالأم ينعكس على الطفل ويؤثر على المجتمع بأكمله .

وأضافت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان أن المجتمع محظوظ بقيادة سياسية واعية تهتم بالسكان والطفولة وتدفعهما للأمام متمثلة فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، حيث تقدم دعماً غير مسبوق لهذه القضايا والذي ينبع من إحساس القيادة السياسية بالمسئولية تجاه الشعب ، اضافة إلى الدعم على مستوى المحافظة معربة عن سعادتها بدعم وتشجيع محافظ سوهاج لقضايا السكان والطفولة ، بالإضافة إلي كفاءة وتعاون فريق العمل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة السكان ، وحثت وزيرة السكان المشاركين على حب الوطن وخدمة بعضنا البعض ، والإستفادة القصوى من الأفكار لدي كل فرد فينا لنصبح يدا واحدة تحقق أحلامنا وأحلام بلدنا مصر الحبيبة .

واشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل المجلس القومي للطفوله والامومه في رعاية اطفال هذا الوطن والمساعده علي التمكين الاقتصادي للامهات وأضافت الدكتوره هاله يوسف ان الدوله ممثله في وزارة السكان وذلك من خلال عدة برامج يتم تنفيذها تحت اشراف المجلس القومي للطفوله والامومه ومنها برنامج حقوق الاسره والطفل والذي يتم تطبيقه في عدة محافظات منها سوهاج للارتقاء بحياة الاسر وتحقيق الرعاية الجيده للطفل المصري المتمثله في الرعاية الصحية والاجتماعية وايضا في مجال التعليم .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بالأمهات المعيلات خلال التدريبات التى ينظمها برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محافظات الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج ، وذلك فى إطار مكون التمكين الاقتصادى للأمهات والفتيات الأكثر احتياجا .

وأوضحت الوزيرة هالة يوسف أن برنامج حقوق الأسرة والطفل ساهم فى تدريب ما يزيد عن 500 فتاة وسيدة على مهارات الحياكة، والطباعة على النسيج، والمشغولات اليدوية ،و مهارات التواصل، وأنه تم اختيار الفئات المستهدفة للتدريب من خلال عدد من المعايير ومنها : الحاله الإقتصاديه، والاجتماعية ، بالتركيز على الأمهات المعيلات، وأمهات الأطفال ذوى الإعاقة، والفتيات الدارسات بالمدارس الصديقه للفتيات وأمهاتهن .

وخلال الزياره التقي المحافظ و الوزيره بممثلي الوزارات الشريكة حول تطبيق سياسات الحمايه والدمج للطفل والتي ستناقش خلال ورشة العمل التي يتم تنظيمها بمحافظه سوهاج خلال الثلاث ايام القادمة والتي تضم مشاركة محافظات الصعيد .

> كما شاهد المحافظ و الوزيره مسرحية “حقك علينا ” والتي ناقشت عدد من قضايا الطفولة . كما تم عقد لقاء مع عدد من اطفال الصعيد في وضع الاستراتيجيه القويمه للطفوله والامومه .

> وأضافت وزيرة الدولة للسكان أنه من خلال برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي تم إنتاج مسرحية ” حقك علينا ” كعمل درامي بهدف رفع وعي المجتمع وخاصة الأسرة بحقوق الطفل المصري وضرورة مساهمة كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأهالي في الحفاظ علي تلك الحقوق ودعمها ، موضحة أن أختيار أسم المسرحية ” حقك علينا ” يحمل معنيان هما : تقديم إعتذار من المجتمع المصري للأطفال للإهمال في الحفاظ علي حقوقهم ، والمعني الأخر هو أن المجتمع المصري بكافة المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والأهالي هم جميعاً مسئولون عن الحفاظ عن دعم حقوق الطفل وعدم إغفال دور أي جهة من هذه الجهات.